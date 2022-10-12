4'ü halen görevde

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 47’nci kuruluş yıldönümünü dün gece Elysium Park’ta düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Resepsiyonda UBP'nin 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimler için 7 bölgede aday olarak belirlediği isimler de açıklandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekili, bürokrat ve partililerin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'den AK Parti’den temsilciler de katıldı.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel ve UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu birer konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "47’nci yılımızı yine başımız dik onurla ve gururla kutluyoruz. UBP'nin gücü birliğidir. UBP, özgürlük ve egemenlik kavramını önemseyen kahramanların eseridir" ifadelerini kullandı. Hasipoğlu, "Partimin 47'nci yılı ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Üstel: Türkiye’nin desteği ile bugünlere geldik

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, resepsiyonda yaptığı konuşmada, “47’nci yaş günümüzü kutluyoruz… Kıbrıs Türk halkı ana vatan Türkiye’nin desteği ile bugünlere geldi. Biz cumhuriyeti kurduk ve yaşatacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı çağrıya da işaret eden Üstel, federasyonun artık geride kaldığına da dikkat çekti.

“Ana vatan Türkiye ile iş birliği içinde KKTC inandığımız noktalara taşınacak” diyen Üstel, koalisyon ortaklarıyla birlikte halka nefes aldırmak için çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Bize kazanacak adaylar lazım

UBP’nin reform yapmak için var olduğuna da vurgu yapan Üstel, yerel seçimlere işaret etti, “Bize göre karar 18 belediyedir. Bütün hazırlığımızı 18 belediye üzerinden yaptık. Bu seçim, bizim için ve ülke için çok önemlidir. Bize kazanacak adaylar lazım ve sizlerle bu akşam birtakım adaylarımızı paylaşacağız” dedi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek her zaman olduğu gibi bu seçimlerin de galibi UBP olacaktır… Bu seçimde bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar herkes sokakta olacak ve çalışacak… Çalışmayanları da bana bildirin. ‘UBP bitti ve tükendi’ diyorlar ama en güzel cevabı sizler verdiniz, 25 Aralık’ta da en güzel cevabı sizler vereceksiniz…”

Konuşmaların ardından, UBP belediye başkan adayları da açıklandı.

UBP’nin7 bölge için belirlediği belediye başkan adayları

Lefke Belediyesi: Adil Özgey

Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip

İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu

Değirmenlik Belediyesi: Ebru Törehan

Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar

Gazimağusa Belediye Başkanı: Dr. Erdal Özcenk

Girne Belediyesi’ne bağımsız aday olarak gireceği açıklanan mevcut Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ise UBP’nin destek vereceği duyuruldu.

Diğer adayların da yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.

7 belediyenin başkan adaylarının açıklanmasının ardından kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022, 09:49