Çok üzüldü

Lefkoşa’da bir kişinin evinden iki adet cep telefonu çaldığı gerekçesiyle yargılanan Pakistanlı Zaman Ul Hassan hakkındaki dava dün karara bağlandı. Ağır ceza heyeti, ev açma suçundan yargılanan sanığı 24 ay hapis cezasına çarptırdı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu ağır ceza heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı.

Barkın, sanığın mahkum olduğu ev açma suçlarının ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi mülkiyet hakkının önemine değindi.

Barkın, sanığın mükerrer şekilde ev açma suçlarını işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Barkın, sanığı 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

