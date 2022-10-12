Polis takipte

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada 18 gram uyuşturucu madde ele geçirilen Jayston Quanit Tabore hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarılırken, duruşmada uyuşturucu maddeyi nereden aldığına dair araştırma yapıldığı, aranan şahıslar olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 7 Ekim 2022 tarihinde, Hamitköy’de, Jayston Quanit Tabore’nin (E-34) kalmakta olduğu ikametgâhta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 18 gram ağırlığında hintkeneviri, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıs aracılığı ile 27 gram olarak aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini, aranan şahıs ve emareler olduğunu belirterek, 8 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.