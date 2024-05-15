Pes etmek yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hayal kırıklığına rağmen Kıbrıs sorunundaki çabasını sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi.

Rum basını, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in dün liderlerle yaptığı görüşmeye ve yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Tatar İle Hoşnutsuzluğa Karşın Holguin Raporunda Sorumluluk Yükleme Niyetinde Değil-Israr ve Liderlere Yönelik Baskı” başlığıyla verdiği haberinde, Holguin’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın üçlü görüşmeyi reddinin hayal kırıklığına neden olmasına karşın, Kıbrıs sorunundaki çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu yazdı.

Holguin’in liderlere, hem aynı masaya oturmaları, hem de süreçteki kilidin açılmasına katkı sağlamaları için baskı oluşturmayı tercih ettiğini yazan gazete, ekonomi başlığının, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında Holguin’in en güçlü kartlarından biri olduğunu da belirtti.

Üçlü bir görüşme veya çok taraflı (5+1) bir görüşme yapılmasının Holguin’in ve BM'nin öncelikli hedefi olduğunun görüldüğünü kaydeden gazete, Holguin’in iki liderin görüşmesi üzerinde çalışmaya devam edeceğini yazdı.

Holguin’in Kıbrıs’taki görüşmelerini tamamlayarak, Genel Sekretere sunacağı raporu hazırlamak üzere New York’a döneceğini yazan gazete, Holguin’in sadece liderlerden duyduklarını kaydetmekle sınırlı kalmayacağını, rapora ayrıca sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan duyduklarını da dahil etme niyetinde olduğunu belirtti.

Habere göre, Rum hükümet kaynakları ise Holguin’in çabalarının Türk tarafının sürekli reddine tökezleyip kaldığını savundu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sadece mevcut aşamada değil, kişisel temsilcinin atanmasına ilişkin çabaların başlamasından itibaren yapıcı tavır ortaya koyduğu ileri sürüldü. Kıbrıs Türk tarafının iki tarafın masaya oturmasında ve olası endişelerini görüşmesi önerisine olumsuz yaklaştığı iddia edildi.