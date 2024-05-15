Ortak coşku 105 yaşında

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105’inci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”, KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar dün Lefkoşa’da “Gençlik Meşalesi”nin yakılmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı’nda yapılan açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Törende, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi İlknur Koçhan yaptı. Ardından halk dansları gösterileri yer aldı.

Konuşmaların ardından, Gençlik Meşalesi yakıldı ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabını okumasının ardından tören sona erdi.

Öğrencilerden Çavuşoğlu’na ziyaret

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerinden bir heyeti kabul etti.

Ziyarette öğrenciler Bakan’a çiçek ve okulun turizm bölümündeki öğrencileri tarafından yapılan tatlılar hediye etti. Bakan Çavuşoğlu da öğrencilere Atatürk ile ilgili kitap ve ajanda takdim etti.

Heyete Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın eşlik etti.

