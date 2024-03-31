Dikkatli olun

Girne'de farklı tarihlerde müşteri olarak gittikleri otellerde piyasaya sahte dolar süren

Khalig Karimov ile Yunus Uzun tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Yunus Uzun’un bir casinoda sahte 2 bin dolar tedavüle sürdüğü, evinde yapılan aramada 2 bin dolar daha sahte para ele geçirildiği açıklandı.

Khalig Karimov'un da müşteri olarak gittiği casinoda bir adet sahte 50 doları tedavüle sürdüğü kaydedildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlı Yunus Uzun’un 25 Mart 2024 tarihinde Girne'de, Yıldız Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir casino içerisinde müşteri olarak bulunduğu esnada 40 adet 50’lik banknotlardan oluşan toplam 2 bin doları kasaya vererek, tedavüle sürdüğünün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, paraların emare olarak alındığını, zanlının ikametgahında yapılan aramada 100 dolarlık banknotlar şeklinde toplam 2 bin dolar daha sahte para tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Kameralar incelenecek

Polis, Khalig Karimov'un ise 29 Mart 2024 tarihinde Girne'de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir casinoda müşteri olarak bulunduğu bir esnada, sahte 50 dolarını kasaya vererek, tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, ikametgâhında arama yapıldığını ancak ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme her iki zanlı hakkında talep edilen 3 günlük tutukluluk süresini onayladı.

Polis uyardı

Bu arada Girne’de tedavüle sürülen sahte ABD dolarlarının tespitinin ardından polis vatandaşı uyardı.

Polis konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.

Tespit edilen sahte 50’lik ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle:

MB24413708C, MB 24416213C, MB24413472C, MB24413878C, MB24415550C, MB24414997C, MB24413088C, MB 24413502C, MB24415299C, MB24415764C, MB24414585C, MB24414971C, MB24414334C, MB24415849C, MB24414041C, MB24415870C, MB 4414495C, MB24412961C, MB 24416027 C, MB24415302C, MB24415159C, MB24415523C, MB24413308C, MB24416285C, MB24415215C, MB24415479C, MB24413960C, MB24412844C, MB24414650C, MB 24412418C, MB24415264C, MB24413996C, MB24412870C, MB24412448C, MB24415458C, MB24416318C, MB24413743C, MB24415048C, MB24412967C, MB24412558C, MB24412310C.