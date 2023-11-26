Dikkatli olunmalı

Meteoroloji Dairesi bugün şiddetli yağış ve fırtına beklendiğinden vatandaşın tedbirli olmasını istedi. Konuyla ilgili açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer metrekareye 21-50 kg düşecek kadar kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi. Bugün öğle saatlerinde başlaması öngörülen kuvvetli yağışın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Denizlerde olacağı açıklanan fırtınanın bu akşamdan itibaren şiddetini artıracağı ve rüzgarın güney ve batı yönlerden saatte 62-74 km kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Şiddetli rüzgar Girne'de ağaç söktü

Bu arada sert rüzgar, dün ülke genelinde etkisini sürdürdü. Rüzgar nedeniyle Girne'nin farklı noktalarında ağaçlar ve tabelalar söküldü. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, meydana gelen zararın, ekiplerin müdahalesiyle giderildiğini aktardı, benzer olumsuzluklar için ALO 185 hattına ulaşılabileceğini açıkladı.

