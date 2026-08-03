Direnişin simgesi

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kapsamında, Kıbrıs'ın fethinin 455'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşunun 68'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) kuruluşunun 50'nci yıl dönümü dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 1 Ağustos'un Kıbrıs Türk halkı için fethin, direnişin ve kahramanlığın simgesi olduğunu vurgulayarak, GKK'nın KKTC'nin egemenliği ve güvenliğinin en güçlü teminatlarından biri olduğunu söyledi. GKK Karargâh Bahçesi'nde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'den de katılım oldu

Türkiye'den de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel resepsiyonda yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda günün anlam ve önemini anlatan video gösterildi, GKK'nın 50'nci yılı için hazırlanan "Yarım Asırlık Marş" dinletildi ve Bando Komutanlığı konser verdi.

Barış Harekâtı adaya barış ve huzur getirdi

Konuşmasında Kıbrıs'ın 1571'de Osmanlı tarafından fethinden başlayarak Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesine değinen Tümgeneral Görgülü, 1 Ağustos'un yalnızca tarihi bir gün değil, Kıbrıs Türk halkının birlik ve direniş ruhunun simgesi olduğunu ifade etti. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 1958 yılında Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yön verdiğini belirten Görgülü, 1974 Barış Harekatı'nın ise Kıbrıs Türk halkını yok olma tehlikesinden kurtararak adaya barış ve huzur getirdiğini söyledi. 1976 yılında TMT'nin görevini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na devretmesiyle güvenlik hizmetlerinin kurumsal bir yapıya kavuştuğunu kaydeden Görgülü, GKK'nın geçen 50 yılda eğitim, teknoloji ve operasyonel kabiliyetini sürekli geliştirdiğini belirtti. Değişen güvenlik ortamına da değinen Görgülü, siber, hibrit ve asimetrik tehditlere karşı GKK'nın her türlü risk ve tehdide cevap verebilecek imkân ve kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Görgülü, GKK'nın, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin desteğiyle milli hak ve menfaatlere yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılığa sahip olduğunu dile getirdi. Görgülü, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle anarken, hayatta olan gazilere sağlık ve uzun ömür dileğinde bulundu.

