Emir ERTORUN

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, süt ödemeleri yapılmazsa bayramdan sonra araçlı eyleme gideceklerini açıkladı.

Naimoğulları, Başbakan Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile yaptığı görüşmenin ardından birlik önünde basın açıklaması yaptı.

Naimoğulları, görüşmeye ilişkin detayları paylaşarak, görüşmede tarım sektörünün çökmek üzere olduğunu ve üretimin kalmayacağını söylediklerini belirtti.

Hayvancının sorunlarına çözüm bulunmazsa, ödemeler yapılmazsa bayram sonrası günü daha sonra açıklayacakları araçlı eyleme gideceklerini ifade eden Naimoğulları, tepkilerini görüşmede ortaya koyduklarını, bayram sonrası araçlı eyleme gideceklerini söylediklerini kaydetti.

"Gördüğümüz tablo, hükümet; hayvancı ile imalatçıyı karşı karşıya bıraktı" diyen Naimoğulları, eleştirilerde bulundu.

