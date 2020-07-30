‘Memleket  yangın yeri’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi, memleketin yangın yeri olduğunu söyledi.

Erhürman, milletvekillerinin memleket meselelerini konuşmayacaksa, milletvekilliği yapmasının ve siyasetin içinde olmasının bir anlamı olmadığını söyledi ve Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğu için sadece Cumhurbaşkanlığı’na yönelik konuşmanın kabul edebileceği bir şey olmadığını belirtti.

Gezici Araştırma Şirketi’nin siyasi araştırma raporunu değerlendiren Erhürman, anket sonuçlarının sahada gördükleri ile hiçbir şekilde örtüşmediğini söyledi.

Memleketin şu anda “yangın yeri olduğunu” savunan Erhürman, kimilerinin bunun hâlâ farkında ve ciddiyetinde olmadığını belirtti.

Ekim ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünerek, strateji yapanlardan olmadığını söyleyen Erhürman, “Her zaman gerçek meseleler ne ise onları konuştuk. Bunlar elbette Cumhurbaşkanlığı’yla da ilgilidir. Çünkü buralarda liderlik yapmak gerekiyor. Şu anda ‘saldım çayıra, Mevlam kayıra’ durumu ile karşı karşıyayız” dedi.

“Rakiplerim üzerinden prim yapmam”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisine doğrudan eleştiri yaptığını hiç görmediğini söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çevresinden gelen eleştiriler olduğunu söyledi. Erhürman, “İlerlerken ben her zaman önüme bakarım, arkama bakmam” dedi.

Erhürman, “Bir seçim yarışında ben rakiplerim üzerinden prim yapmak derdinde olmam. Çünkü seçim yarışında olan herkesten beklediğim kendi yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmasıdır. Sayın Akıncı, yapıyor yapmıyor o kendisinin anlatacağı bir şeydir. Ama ben o görevde olsaydım, yürütmenin bir kanadı olmamdan hareketle yetkilerimi kullanır, diyalog yolunu hükümetle, Türkiye ile Güney Kıbrıs ile Brüksel ile de sonuna kadar zorlardım” dedi.

