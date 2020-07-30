100 TL kopardı, 3 bin lira ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Kılıktan kılığa giren, kimi zaman avukat kimi zaman ünlü bir iş adamının akrabası olduğunu söyleyerek insanları kandıran ve onlardan para alan Erdi Konyalıoğlu yine rahat durmadı.

Konyalıoğlu, bu kez Gazimağusa’da polis kimliğine büründü. Bir şahsa polis olduğunu söyleyerek, 100 lirasını alan zanlı şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Emin Doğan, zanlının 28 Temmuz 2020 tarihinde, Gazimağusa’da bir pastane önünde kendisini polis memuru olarak tanıtarak, bir şahıstan 100 TL borç para istediğini ve sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi.

Doğan, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, sahtekârlıkla temin ettiği parayı geri iade ettiğini aktardı. Doğan, benzeri birçok sabıkası olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin, lehinde, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 10:21