‘Müzakere konusu  bile olmayacak’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “Maraş’ın artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde açılması gerektiğini dolayısı ile Rum tarafı ile müzakere konusu olamayacağını” vurguladı.

Hasipoğlu, eski Rum görüşmeci Mavroyannis’in Maraş’la ilgili sözleri üzerine açıklama yaptı.

“ Kapalı Maraş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile şu aşamada müzakere edebileceğimiz bir toprak parçası değildir” diyen Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın İsviçre görüşmelerinde “Maraş bölgesinin gerek açık gerekse kapalı kısmını Kıbrıs Rum tarafı ile yaptığı pazarlıkta kullandığını” ancak bu haritanın artık yok hükmünde olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, “Bizim inancımıza göre; Kapalı Maraş artık kapsamlı müzakerelerin bir parçası olmamalıdır. Kapalı Maraş’ı açmak için tüm başlıklarda (Yönetimin paylaşımı, Güvenlik ve Garantiler gibi) anlaşmayı bekleyecek ne sabrımız ne de zamanımız var. Müzakere zemini ve masası gündemde olmadığına ve bu konuda bizlerin yaptığı çalışmalarda sona geldiğimize göre, artık Maraş’ın açılması kaçınılmazdır” dedi.

