Üç büyük gurur

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinlikleri dün yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda ardından da Şehitler Anıtı’nda çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Törenlere Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, muharip dernek ve kuruluşların temsilcileri ile diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı, saygı duruşu, İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesini, Tuğgeneral Altan Er’in anıt özel defterini imzalaması izledi.

Yüzbaşı Kâzım Küçükaltan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Er: Atatürk’ün ışığında ilerleyeceğiz

GKK Komutanı Tuğgeneral Er, Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk; Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu, TMT’nin 62’nci ve GKK’nın 44’üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

Kahraman Kıbrıs Türkü manevi mirasınız olan ilke ve inkılaplarınızdan aldığı ışıkla çağdaş medeniyet yolunda akıl ve bilimden ayrılmadan yürümeye devam etmektedir.

GKK olarak bizler gösterdiğiniz hedefe ulaşmak için sizin ışığınızla ilerlemekteyiz. Kıbrıs Türk halkının güvenliği için her zaman canımızı seve seve feda etmeye hazırız. ‘Ne mutlu Türküm diyene!’

Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”

Şehitler anıtındaki tören

Öte yandan Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki törende ise protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er anıt özel defterini imzaladı.

TMT Anıtı'nda da tören düzenlendi

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkı’ndaki Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törende protokol sırasına göre; anıta çelenkler konuldu, ardından saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Emekli Subaylar mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 11:45