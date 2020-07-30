Çalıntı banka kartı soruşturması

Suna ERDEN

Başkasına ait banka kartını çalıp Lefkoşa’da alışveriş yapan, ayrıca bir marketten hırsızlık yaptığı tespit edilen Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ile suçla bağlantılı görülen kız arkadaşı Iasemin Ozdzhanoğlu’nun ardından 3 kişi daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yakalanan Mohamed Rıza Elmagour, Mustafa Sevimer ve Maryna Vahschenco’nun da hırsızlık yaptığı belirtildi. Tutuklu sayısı 5’e çıkarken zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar aktarılarak, ek süre istendi.

Polis, zanlılar Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ve Iasemin Ozdzhanoğlu’nun 25 Temmuz 2020 tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa' da, Şht. Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Han Market isimli işletmeye müşteri olarak girdiklerini söyledi.

Polis, Mohamed Ali Ahmed Alhadiri’nin Masut Ayağ’a ait Capital Bankası prime nakit kartını şifre kullanmadan 55 TL değerinde 2 GB internet paketi aldığını ifade etti. Polis incelenen kamera görüntülerinde zanlı Alhadiri’nin ayrıca marketten bir paket sigara çaldığının da tespit edildiğini söyledi.

Polis meseleyle bağlantısı olduğu görülen zanlının kız arkadaşı zanlı Iasemin Ozdzhanoğlu’nun da tutuklandığını ifade etti.

İki telefon kayıp

İki zanlının mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Mohamed Rıza Elmagour, Mustafa Sevimer ve Maryna Vahschenco’nun da suçla bağlantılı görülerek gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, 5 zanlının ortak hareket ettiğini, ayrıca Mesut Ayağ’a ait Redme Note 8 marka cep telefonunu da Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir dükkâna sattıklarını söyledi.

Polis, ayrıca zanlı Mohamed Rıza Elmagour’un da başka bir şahsa ait iPhone 11 Pro marka cep telefonunu çaldığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan iki telefon olduğunu, ifadeler alacaklarını belirterek, ek süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 10:31