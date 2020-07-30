Limasol Sigorta'dan candan katkı

banner453

Limasol Sigorta Genel Müdürlüğü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 120 çift etiketli ayakkabı bağışında bulundu

Limasol Sigorta'dan candan katkı
banner432

Limasol Sigorta Genel Müdürlüğü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 120 çift etiketli ayakkabı bağışında bulundu.
Dernekten yapılan açıklamaya göre; teslim alınan ayakkabılar, Kurban Bayramı öncesinde derneğin ikinci el satış dükkanlarında satışa sunuldu.
Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, “Her daim bizleri hatırlayan bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Bizler duyarlı vatandaşlarımız sayesinde varız. Limasol Sigorta tarafından bağışlanan etiketli ayakkabılar, Ortaköy’deki 2. el satış dükkanımızda, uygun fiyata satışa sunulmuştur. İhtiyaç sahibi vatandaşımız uygun fiyata sahip olabilecektir. Ayakkabılardan elde edilecek gelir, zorlu geçen bu Covid-19 sürecinde bizlere ilaç gibi gelmiştir. Dükkanlarımızdan elde edilen gelir, hastalarımızın elzem ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ortak mücadele kararı
Ortak mücadele kararı
  1. GÜNEY

banner456

banner459

banner455

banner460