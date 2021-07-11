İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, gerek kuzeyde, gerekse güneyde pozitif vaka sayısının artması nedeniyle ek tedbirler konusunda uzlaştı. ‘Acil Durum’ mekanizmasının başlatılması yönünde karar alınırken, yarın saat 10.00’dan itibaren yeni uygulamaya geçileceği belirtildi.

‘Kırmızı seviye’ uygulamasına göre yarından itibaren güneyden kuzeye veya kuzeyden güneye geçişlerde çift aşılılardan 7 günlük PCR veya Antijen raporu istenecek. Aşısız olanlar ise 72 saatte bir test yapmak zorunda kalacak.

Bu uygulama işçileri de kapsayacak

Sağlık Bakanlığı, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin ada içindeki karşılıklı geçişlerle ilgili kararını duyurdu ve yarından itibaren bu kuralların geçerli olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin adadaki epidemiyolojik durum göz önüne alındığında, acil durum mekanizmasını başlatmanın ve 12 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren 3. seviyeye (kırmızı) geçmenin gerekli olduğuna karar verdiği belirtildi.

İlgili kurallar açıklandı

Açıklamaya göre, 3. seviye (kırmızı) için ilgili kurallar aşağıdaki gibi olacak:

“Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. doz aşı) 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebilecekler.”