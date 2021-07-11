İnsanlık dramı

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde önceki gün yürekleri yakan bir insanlık dramı yaşandı. Suriye’den Güney Kıbrıs’a gitmek üzere tekne ile yola çıkan 17 mülteci, teknenin arızalanması nedeniyle Taşlıca sahiline sürüklendi. Kaptan mültecileri kaderleri ile başbaşa bırakarak tekneyi terk ederken, 17 mülteci saatlerce, güneş altında kıyıya sürüklendi.

Denizin ortasında, güneşin altında saatlerce kıyıya sürüklenen Suriye uyruklu mülteciler olumsuz etkilenirken, minik bebeklerin güneşten dolayı vücutlarında yanıklar oluştuğu ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi ettirildiği bildirildi.

Mahkemeye çıkarıldılar

Suriye uyruklu 11 mülteci dün nöbetçi mahkemeye çıkarılırken, çocuk olan 6 mülteci mahkeme huzuruna çıkarılmadı. Polis memuru Ercan Kunduracı, zanlıların, 9 Temmuz 2021 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, LA 2381 Laskiye-Suriye kayıtlı olan tekne ile Liman Olarak Onaylanmamış bir bölge olan Taşlıca sahilinden KKTC’ye giriş yaptıklarını söyledi. Zanlıların, Gazimağusa’da bir yurda yerleştirildiğini belirten Kunduracı, zanlıları KKTC’ye getiren gemi kaptanının aranmakta olduğunu ifade etti. Kunduracı, tahkikat maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Rum tarafına gidecektik

Mahkemede söz alan Suriye uyruklu zanlılar, “Suriye’de savaş ve ölüm var, Güney Kıbrıs’a gitmek için yola çıktık ancak tekne bozuldu” şeklinde konuştu. Nöbetçi Yargıç zanlıların, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.