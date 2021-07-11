Ömer KADİROĞLU

Sağlık Üst Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde “Kapalı alanlara PCR testi olmadan girilmeyecek” açıklaması ile PCR merkezlerinde yaşanan yoğunluk devam ediyor. Fuar alanındaki ve Mücahitler Sitesi’ndeki PCR merkezinde dün yine yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar alınan kararlara uymak için test merkezlerine gidiyor ancak devlet yetkilileri tam 16 aydır aşı ve PCR merkezlerinde yaşanan izdihamlara çözüm üretemiyor. Lefkoşa Fuar Alanı’nda dün yine oluşan uzun kuyruklarda vatandaşlar uzun süre güneş altında beklemek zorunda bırakıldı. PCR için sıra bekleyen vatandaşlar yaşanan duruma isyan ederek, “böyle devam edemez. Bir an önce kalıcı bir çözüm üretilmeli” dedi.



