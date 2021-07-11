Lefkoşa’da Kızılbaş bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan iş makinası zeminin düz olmaması nedeniyle devrildi. Vedat Temiz kontrolündeki iş makinesi (Teleskop) elektrik direğinin kırılmasına ve tellerin kopmasına neden oldu. İş makinesinin gerekli önlemler alınmadan Allah’a emanet çalıştığı ileri sürüldü. İş makinesi operatörü Temiz’in kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Vedat Temiz’in sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldığı kaydedilen kazada polis soruşturması sürüyor.

Kanber: İş kazalarından ders çıkarılmalı

Öte yandan Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, on yıllardır süregelen iş kazalarından ders çıkarılmadığı ve bu konuda yasal düzenlemeler yapılmadığını kaydetti.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber yaptığı yazılı açıklamada, yöneticilere eleştirilerde bulundu ve bugünkü sonuçlara insanca yaşamanın gerekleri olan planlamaya ve öngörüye sahip olamayanların yol açtığını belirtti.

Farklı farklı alanlarda trafikte, inşaatta, atölyelerde iş kazası veya tedbirsizlik sonucu insanların hayatını kaybettiğine işaret eden Kanber, iş yeri sahiplerini de yanlarında çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği anlamındaki sorumluluklarının bilincinde olması için çalışma başlatılmasını istedi.

Ailelere önemli çağrı

Çağdaş bir eğitim sisteminde çocukluktan başlayan bazı temel bilgilerin arasında iş yaşamı ile ilgili konularında konulması ve öğretilmesinin önemine dikkat çeken Kanber, “Hiçbir insanın hayatından daha önemli bir iş kavramı olmadığını anlamalıyız. Bu çerçevede ailelerin de çocuklarını yazın veya başka zamanlarda herhangi bir işe gönderdiğinde ‘eti senin kemiği benim’ söyleminden vazgeçerek, çocuklarının çalışma alanlarındaki sorumluluklarını sorgulayabilmeli, işyerlerinin kayıtlı olup olmadığını sorgulayabilecek bilince varmalıdır.” dedi.

Mahmut Gül’ü rahmetle andı

Kanber, Güzelyurt'taki üzücü iş kazasında hayatını kaybeden Mahmut Gül’ü üzüntüyle andıklarını ve ailesine de sabır dilediklerini iletti.