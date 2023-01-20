Diyalog masası kurulmalı

Cemre Peral YANIKER

4 eğitim sendikası, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde (ODTÜ KKK) işten atılan personelle ilişkin basın açıklaması yaparak, bir an önce ODTÜ’de yaşanan sorunların çözümlenmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Sendikası (Kampüs-Sen), cuma günü ODTÜ KKK’de işten çıkarılan 13 personele ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması, sendika yönetim kurullarının katılımlarıyla dün saat 12.00’de KTÖS binasında yer aldı.

Sendika temsilcileri, ODTÜ’de yaşananların genel olarak sektörün içerisinde olduğu durumun bir yansıması olduğuna işaret ederek, ODTÜ’de yaşanabilecek bir çöküşün de tüm yükseköğrenimin çöküşü olacağı konusunda uyardı.

Hükümetin bir an önce sorunun çözümüne yönelik adım atması gerektiğini savunan sendikalar, ODTÜ yönetimi ve Kampüs-Sen’in de yer alacağı bir diyalog masası oluşturulmasını talep etti.

Sendikalar, üniversitelerde örgütlenmenin önemine vurgu yaparak, ancak örgütlenildiği takdirde personelin iş güvencesinin sağlanabileceğini vurguladı.

Cantekin: Bütün yasal yolları sonuna kadar kullanacağız

Basın açıklamasını okuyan ODTÜ KKK Kampüs-Sen Başkanı Kerem Cantekin, cuma günü işten atılan 13 ODTÜ KKK personelinin işlerinin kendilerine yeniden teklif edilmesi, başka kimsenin işten atılmaması ve iş sözleşmelerinin daha güvenli hale getirilmesi için bütün yasal yolları sonuna kullanacaklarını söyledi.

“ODTÜ KKK’nın, uzun yıllardır süren başarısız yönetim politikalarıyla mali ve akademik açıdan krize sürüklenmesinin bedelini işten atılarak ödemeyi reddediyoruz” diyen Cantekin, yönetimin bu krizin hesabını çalışanlara kesmek yerine, paydaşların yer alacağı bir kriz masası oluşturarak çıkış yolu bulunması çağrısı yaptı.

Şu an ODTÜ KKK’de çalışan herkesin yarın işten çıkarılacağı korkusunu taşıdığını kaydeden Cantekin, ODTÜ’nün çalışanlarına değer veren bir kurum olarak bilindiği ancak şimdi, istediği anda ve zaman zaman sözleşmeye de karşı gelecek şekilde çalışanlarını işten çıkartabilen bir kurum haline geldiğini belirtti.

Cantekin, kendilerine destek veren sendikalara teşekkürlerini sunarak, diğer kurumları da verdikleri mücadeleye desteğe çağırdı.

