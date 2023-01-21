Tüm yollar Mayıs’a çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimin 14 Mayıs'ta olacağına yönelik mesajı soruldu. Seçim ilanı için 60 gün öncesini işaret ederek 10 Mart örneğini veren Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar, diyelim ki Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün seçim günüdür'' dedi. Cumhurbaşkanı, bu açıklamasıyla seçim ilanı için ilk kez 10 Mart tarihini telaffuz etmiş oldu. Merak edilen soruyu cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Seçimler için 14 Mayıs'ı işaret ettiniz, bununla ilgili bir çalışma var mı? Seçim takvimi nasıl işleyecek? Bir de muhalefetin belirttiği bir konu var, kanunda yapılan değişikliklerin eğer seçim olursa 14 Mayıs'ta olursa kullanamayacağı yönünde" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hukuk farklı bir şey, ama bunun yanında guguk, o da farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ve ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın diyelim ki 10'unda, Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. Bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Ama şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor? Ama yani 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır."

Seçimde 60 gün hesabı nedir?

Yasaya göre Cumhurbaşkanı Meclis'i seçime götürebiliyor. Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 3’üncü maddesi, “Kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.” hükmünü içeriyor.

