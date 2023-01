Önemli adım

Türkiye ile KKTC arasında "Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı. Törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ve KKTC adına sosyal hizmetler alanında iki ülkenin işbirliğini içeren protokolü karşılıklı imzaladı. Bakan Yanık konuşmasında, toplumsal refah ve huzurun aileden başladığına dikkati çekerek "Mutlu ve huzurlu bir ailenin merkezi ise kadındır. Kadın ailenin temel taşıdır. İşte bu kooperatifler, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta etkin bir biçimde yer alması için hayata geçirdiğimiz ve geliştirdiğimiz birçok projeden birisi. Bu anlamda kooperatiflerimiz, kadın istihdamının artırılması noktasında önemli bir model olarak karşımıza çıkıyor." dedi. İki ülkenin aynı kökleri, geçmişi, sevinci, acıyı ve kültürü paylaştığını ifade eden Yanık, bu yüzden şimdi de bilgi ve tecrübeyi paylaşımda KKTC'ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı. Zorluk içindeki bazı kadınların çok küçük imkanlarla üretime başladığını ve başarılı olduklarını aktaran Yanık, bu nedenle kadın kooperatiflerine önem vererek onların markalaşmasını istediklerini söyledi. Yanık, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik birçok tedbirin, On Birinci Kalkınma Planı, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Ulusal İstihdam Stratejisi'nde yer aldığını hatırlatarak "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerini teşvik etmek ve kapasitelerini artırmak amacıyla önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çok şanslıyız

Bakan Taçoy da "Üretmenin değerini kadınlardan öğrendik, çok şanslıyız, üretmeyi bilen ve seven kadınlarımızla ne kadar gurur duysak azdır." ifadesini kullanarak kadın kooperatifçiliğine desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. İmza töreninin ardından kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi.