Yağmur yuvasına kavuşacak

Merit International Otelleri’nin sosyal sorumluluk projesi olarak 2018 yılından bu yana hizmet veren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, yaralı deniz kaplumbağalarını tedavi ederek hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT) tarafından yaralı halde bulunarak merkeze getirilen Yağmur isimli Chelonia Mydas türü kaplumbağanın 3 yılı aşkın süredir devam eden tedavisinin yaz aylarında tamamlanması ve özgürlüğüne tekrar kavuşturulması planlanıyor.

8- 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen kaplumbağa ön yüzgecine dolanan misina dolayısıyla yaralanmış, yüzgecinde yoğun doku hasarı oluşmuştu. Yapılan ilk muayenesinde ayrıca dışkısında yaklaşık 120 adet metal ve plastik parça olduğu tespit edilmişti. Yüzgecinin uzman bir ekip tarafından ampute edilmesi sonrasında tek yüzgecini kaybeden Yağmur’un yara bakımı ile birlikte denizlerde kendi başına hayatta kalabilmesi için gerekli olan rehabilitasyon süreci eş zamanlı olarak devam etti.

Tibuk: Mutluluk yaşıyoruz

Deniz kaplumbağalarının metabolizmalarının yavaş olması nedeniyle tedaviye yanıt sürelerinin uzun olmasının beklendik bir durum olduğunu belirten Merkezin Mimarı, Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “Yağmur, merkezimizdeki tedavisinin başlarında tek yüzgeci olmadan dengede durmakta ve yüzmekte güçlük çekiyordu. Rehabilitasyon süreci ile kolaylıkla yaşamsal aktivitelerini gerçekleştirebilecek hale geldi. Süreci hızlandırabilmek adına çeşitli tedavi yöntemleri denenmiş ve alanında uzman isimlerden destek alınmış olmasına rağmen kaplumbağa, geniş çaplı olan yarasının iyileşebilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duydu” dedi. Tibuk, Yağmur’un tedavisi için 3 yılı aşkın süredir azimle çalışan ekip arkadaşları ile emeklerinin sonucunu almanın ve tedavide bu noktaya gelebilmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

