Türk tarafı tepkili

Birlemiş Milletler (BM), diplomatik krize neden olan Taksim Sahası'nda başlattığı çalışmalarla ilgili farklı bir adım attı.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol çerçevesinde yenilendikten sonra Taksim Sahası’na Kuzey Kıbrıs’tan girilmesine olanak sağlayan basamaklara bariyer koyan BM, eleştiriler üzerine taktik değiştirdi. BM Barış Gücü, bariyerleri kaldırıp, dikenli tel çekti. Başbakan Ünal Üstel, tarihe mal olmuş Taksim Sahası'nın kullanımının zorlaştırılmasına yönelik BM’nin atmış olduğu adımı kınadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de, BM ile görüşmelerin sürdüğünü söylerken, dernek ve birliklerden kınama mesajı yayımlandı.



Bariyerler kaldırıldı

BM Barış Gücü kontrolündeki ara bölgede bulunan ancak Çetinkaya Spor Kulübü tarafından kullanılan Çetinkaya Taksim Sahası’na Kuzey Kıbrıs’tan girişin engellenmesi amacıyla konulan ve tarihi surlara zarar verdiği gerekesiyle eleştirilen bariyerler kaldırıldı. Bariyerler yerine ise dikenli tel çekildi.

BM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sahaya Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan basamaklardan inerek girmenin ara bölge statüsüne aykırı olduğu savunuldu.

Sahaya giriş için geçiş kapılarının kullanılabileceğinin belirtildiği açıklamada, bu sayede sınır ihlallerinin önlendiği ve tampon bölge statüsünün korunmasının sağlandığı kaydedildi.

Başbakan Üstel: Şiddetle kınıyorum

Başbakan Ünal Üstel, çok kısa bir süre önce yenilenerek Kıbrıs Türk sporunun hizmetine sunulan, tarihe mal olmuş Taksim Sahası'nın kullanımının zorlaştırılmasına yönelik BM’nin atmış olduğu adımı kınadığını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, "gençlerin spor yapmasına bile tahammülü olmayan bu ve benzeri zihniyetler, bizi bu adadaki haklarımızı aramaktan ve bunlara sahip çıkmaktan asla geri çeviremeyecek" dedi.

BM’nin, Taksim Sahası’nın nasıl ve kimler tarafından kullanılabileceği ile alakalı herhangi bir kısıtlama, kural koyma veya söz söyleme hakkı olmadığını ifade eden Başbakan Ünal Üstel, “Taksim Sahası’nı özelde Çetinkaya Türk Spor Kulübü, genelde ise tüm halkımız dilediği ve istediği zaman kullanabilir ve BM hiçbir Kıbrıslı Türkün Taksim Sahasına girişine engel olamaz” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli girişimleri yaparak, söz konusu "çağ dışı" faaliyetlerin sonlandırılmasını talep ettiğini belirtti.

BM’nin adadaki statüsünün sorgulanma zamanının geldiğini ifade eden Üstel, soruna çözüm bulunmaması halinde hükümet olarak Taksim Sahası ile alakalı gerekli her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı: Surlar KKTC toprakları içerisinde

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, Çetinkaya Taksim Sahası’na geçişlerin kontrollü bir şekilde olacağını belirterek, her iki iniş noktasında da merdivenlerde bir kontrol mekanizması oluşturulacağını belirtti. Köprülü, yasa dışı düzensiz göç olaylarına müsaade etmemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin güvenlik görevlileri tarafından alınacağını söyledi.

Saha ara bölgede olsa da surların KKTC toprakları içerisinde olduğunu vurgulayan Köprülü, “Bizim istediğimiz Çetinkaya Spor Kulübü’nden aşağıya sporcularımızın merdivenlerden inip, antrenmanlarını yapmasıdır” dedi. Köprülü Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, günlerdir Çetinkaya Taksim Sahası’nın açılışıyla ilgili sürekli olarak BM ile temas halinde olduklarını belirterek, ön açılışın geçen hafta içerisinde yapıldığını hatırlattı. Köprülü, ilerleyen günlerde sahadaki çalışmaların sona ermesiyle birlikte Çetinkaya Taksim sahasının gençlik ve ülke sporuna tam anlamıyla açılacağını dile getirdi. Çetinkaya Sahası’na, bir tanesi Çetinkaya Spor Kulübü’nden, diğeri Yiğitler Burcu’ndan iki farklı noktadan iniş olduğuna işaret eden Köprülü, BM Barış Gücü’nün bu noktalara bariyerler koyduğunu hatırlattı. Bunlar yapılırken eski eser niteliği olan surlara zarar verildiğini vurgulayan Kemal Köprülü, bakanlığın bu konuda BM Barış Gücü nezdinde çok ciddi girişimlerde bulunduğunu kaydederek, “Bu olay şiddetle protesto edildi” dedi.

BM’nin tavrı eleştirildi

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, “Birleşmiş Milletler Barış Gücünün ara bölgede bulunan Çetinkaya Taksim Sahasında yürüttüğü hukuk dışı faaliyetleri şiddetle kınıyoruz” dedi. Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, konuya ilişkin açıklamasında, ”Dikelya İngiliz Üs bölgesindeki ara bölge, bundan bir süre önce Rumlara peşkeş çekilmişti. Şimdi de, Rumları KKTC Devletinin itibarını zedelemek için, Çetinkaya’nın Tapulu arazisine BM aracılığı ile tecavüze yeltenmektedirler. Bu tecavüze, derhal son verecek, siyasi ve askeri tedbirler ivedi olarak uygulamaya konmalıdır. KKTC tarafının hukuka saygılı ve barışçı girişimleri, BM ve Rum tarafınca, acizlik olarak değerlendirilmekte olduğu inancındayız” ifadelerine yer verdi.

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç da, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıslı Türk sporcuların Taksim Sahası’na girişine engel olduğunu savunarak, bu tutumu kınadıklarını belirtti. Koç yazılı açıklamasında , “BM'nin 48 yıldır, uygulanan spor ambargosuyla sporcularımızın ayaklarına vurulan prangalar yetmiyormuş gibi, kendi egemenliğimiz altında bulunan topraklardaki spor tesislerimizi kullanmamıza yönelik engelleyici eylemlerini KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak esefle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023, 10:57