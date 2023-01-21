Cennetten parça

Hayat pahalılığı, ekonomik sorunlar, elektrik kesintileri, ilaç krizi gibi etkenler yaşamı olumsuz etkilerken, birçok kişi doğayla baş başa kalarak hem huzur buluyor hem de stres atıyor. Kimisi amatör fotoğrafçılık yaparak, doğanın mucizelerini objektifine yansıtıyor kimisi de oluşturulan gruplarla doğa yürüyüşüne çıkıyor. Ruh ve beden sağlığı açısından da doğayla iç içe olmanın yararı anlatılırken, ülkenin çiçekleri, böcekleri, kuşları, ağaçları ve tarihi güzellikleri görenleri cezbediyor. Amatör doğa fotoğrafçılığı yapanlardan biri olan Ahmet Gürses de ülkenin çeşitli göletlerinde konaklayan kuşları objektifine yansıtıyor. Çiçekleri, böcekleri, eşsiz manzaraları da ölümsüzleştiren Gürses’in çekimleri oldukça dikkat çekiyor. Oluşturulan gruplarla hafta sonları düzenli olarak doğa yürüyüşü gerçekleştirenler de yabani çiçekleri fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.