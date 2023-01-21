Hizmet aşkı  daha da arttı

Filiz SEYİS

Güzelyurt Belediyesi’nin yedinci kez seçilen Başkanı Mahmut Özçınar, bölgenin yedinci kez seçilmiş Belediye Başkanı olarak ilk günkünden daha heyecanlı olduğunu vurguladı, halkın yedinci kez verdiği sorumluluğun bilinciyle dünden daha iyi olmayı hedeflediğini söyledi.

25 Aralık’ta yapılan yerel seçimlerde yeniden Güzelyurt Belediye Başkanı seçilen Mahmut Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yedinci kez seçilmesini istikrarlı çalışma ve prensiplerden şaşmamaya bağlayan Özçınar, uzun süre başkanlık görevinde olmasının proje uygulamalarında devamlılık sağladığını da belirtti.

Yeni dönemde Güzelyurt için kapsamlı bir gelişim hedefini ortaya koyan Mahmut Özçınar, “Güzelyurt’un daha iyi bir noktaya taşınması için dünden daha iyi olmayı hedefliyoruz. Halkımızın bize yedinci kez verdiği görevin sorumluluğunu biliyoruz. Daha fazla çalışmak zorundayız. İlk günkünden daha heyecanlıyım. Heyecanınız yoksa iş yapamazsınız. Bizim heyecanımız henüz bitmedi. Bize oy veren veya vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Herkese hizmet etmek bizim görevimiz ve boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt’un “tek ilçe tek belediye” olmasının da tek elden yönetme ve kaynakları doğru kullanma anlamında bir güç olduğunu kaydeden Özçınar, uzun süre görevde olmasının dış ilişkilerde de avantaj sağladığını anlattı.

“Gerek ulusal gerekse uluslararası temsiliyette de sürekliliğimiz, birikim ve deneyimimizi geliştirmemizi sağladı” diyen Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Konsey Üyesi ile Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Üyesi olduğunu aktardı.

Kardeş belediyelerle ortak projeler

Güzelyurt’un Türkiye’nin her bölgesinde belediyelerle kardeş şehir ilişkileri olduğunu da söyleyen Özçınar, kardeş belediyeler arasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi; Konya Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Büyükçekmece Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi; İzmir Narlıdere Belediyesi ve Konak Belediyesi’ni saydı. Özçınar, Aydın Efeler Belediyesi ile de bir kardeşlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

“Görev dağılımı yapıldı”

1998 yılından beridir, bir dönem hariç, Belediyeler Birliği’nin yönetim kurullarında başkanlık ve asbaşkanlık dahil görevler aldığını anlatan Özçınar, yeni dönemde her partinin temsiliyetini sağlayacak şekilde yeni bir yönetim anlayışı ile bir görev dağılımı yapıldığını belirtti.

“En önemli işlerimizden biri kanalizasyon ağının kurulması”

Geride bıraktığı altı dönemde bölgeye kattığı en önemli şeyin sorulması üzerine Özçınar, “Belediyenin istikrarlı oluşu ile mali açıdan dengeli ve kontrollü olmasını sağladık” dedi. Özçınar, en önemli işlerinden biri olarak Güzelyurt Merkez ile Bostancı bölgesinde kanalizasyon ağının kurulmasını gösterirken, üretime dayalı bir yapı oluşturma hedefiyle çıkan arıtılmış suyun tarımda kullanılması için 50 dönümlük arazi üzerinde çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Özçınar, kültür ve sanat alanlarındaki projeleri arasında ise amfi tiyatro, Atatürk Kültür Merkezi, müze ve sergi salonları ile Kent Parkı'nı saydı.

“Yeni bina nisan ayında”

Örnek bir belediye binası konseptinde olduğunu belirttiği yeni belediye binasını Nisan ayı başında açmayı hedeflediklerini kaydeden Özçınar, şu an kullanılan belediye binasının ise Güzelyurt Meslek Edindirme Kurslarını (GÜZMEK) geliştirerek çocuklara ve gençlere eğitimler verilecek bir bilim ve teknoloji merkezi olarak kullanacaklarını belirtti.

Özçınar ayrıca, Aydın’daki Efeler Belediyesi ile birlikte yürüttükleri Enginara Yolculuk Projesi ile yeni istihdam alanı yaratmayı ve üreten belediyecilik anlayışını bölgeye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güzelyurt’un bir tarım kenti kimliği ile büyümesini ve gelişmesini sağlamanın gerekliliğine değinen Özçınar, “Güzelyurt bir tarım kenti hedefi koydu ama üniversite kenti de aynı boyutta kendine yer buluyor. Doğal olarak o ayağı da bizim için bir zenginliktir. Öğrenciye yönelik hamleler de yapmamız gerekir. Kent merkezinde hizmet sektörü açılımları gerçekleştirmemiz gerekir ki bu yönde yatırımcılara destek oluyoruz” diye konuştu.

“Öncelikli konu Güzelyurt’un sahil şeridini açmak"

Uzun vadedeki en önemli hedefinin Güzelyurt’un sahille buluşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Özçınar, “Bir an evvel Güzelyurt’un sahille buluşmasını sağlayacak açılımlara girmemiz gerekir. Gerek merkezi hükümetle gerek Cumhurbaşkanımızla gerekse Silahlı Kuvvetlerimizle bu alandaki sorunları aşarak, bugün olmasa da yarın olacakmış gibi davranarak ön hazırlıklarını yapmalıyız. Bizim için uzun vadede en öncelikli konu Güzelyurt’un alanında olan 5 km’lik sahil şeridini açmak. Bunu uzun vadede önemli bir hedef olarak görüyoruz. Bu, o bölgede planlı bir gelişme şansı olacak” ifadelerini kullandı.

Gazi Baf Dayanışma Derneği Özçınar’ı ziyaret etti

Öte yandan Gazi Baf Dayanışma Derneği As Başkanı Muammer Güneş ve Yönetim Kurulu üyeleri dün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulunarak, yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

