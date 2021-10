Diyalog Medya ‘Her zaman yanımızda’

Ömer KADİROĞLU

KKTC Muhtarlar Derneğinden bir heyet dün Diyalog Medya’yı ziyaret ederek Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ile görüştü. Diyalog Gazetesi ve tv2020’nin ülke sorunlarına gösterdiği duyarlılık ve objektif habercilik anlayışı ile topluma yol gösterdiğini belirten muhtarlar, bu konudaki memnuniyetlerini Reşat Akar’a anlattı.

Muhtarlar, Diyalog Medya’nın, özellikle kırsal köylerdeki vatandaşların dertlerine derman olduğunu, onların sesini yetkili mercilere duyurmada en etkili kurum haline geldiğini belirtti.

Muhtarlar, ülke sorunlarına gösterilen ilgiye teşekkür ederek Reşat Akar’a plaket sundu.

Reşat Akar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizim için köyler ve muhtarlar olmasa olmazdı. Hayat topraktan başlar köyde ne kadar mutlu olursa ne kadar güzel üretim yaparsa o ülke o kadar mutlu olur” dedi.

Akar: Bizim için insan emeği çok değerlidir

“Bizim için köyler ve muhtarlar olmasa olmazdır” diyen Akar şöyle devam etti:

“Kırsal kesimlerdeki insanların yıllarca ihmal edildiğini gördük. Siyasilerin de sadece seçim zamanlarında köyleri gidip ziyaret ettiklerini ve insanları ancak o zaman dinlediklerini ve seçim yasaklarını gerekçe göstererek sadece vaatlerde bulunup gittiklerini gördük.

Seçim bittikten sonra da bir daha kırsala gitmediklerine tanık olduk.

230 civarında köye gidip programlar yaptık. Köylerin sorunlarını görüp insanlar tanıdık. Bu özelliğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu bizim için bir ulusal görevdir. Bir iki gün içerisinde çözülecek sorunlar olmasına rağmen siyasiler bunları çözmek için çalışmayıp çok gereksiz yerlere inanılmaz paralar harcıyorlar. Tüm partiler sadece kamuya hizmet vermek için çalıştılar ve kırsaldaki insanlar yokmuş gibi davranıyorlar. Seni ayakta tutacak olan bir ülkenin ekonomisi kalkındıracak kırsaldaki insandır.”

Darbaz: Bize büyük değer veriliyor



KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz da her zaman yanlarında olduğu için Diyalog Medya’ya teşekkür etti. Darbaz şunları söyledi:“KKTC Muhtarlar Derneği olarak heyetimizle birlikte ve Lefkoşa Muhtarlar Birliği başkanımızla sizlere bir nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Muhtarlara tv2020’de verilen değerin her geçen gün arttığını görüyoruz. Her zaman bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür etmek istedik. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı biliyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bu ülkede tv2020 var. Bizim dertlerimizi sorunlarımızı dile getirmemize yardımcı olan bir kanalınız var. Reşat Akar’aolduğu için ayrıca teşekkür ediyorum.”

Suiçmez: Sesimiz oldunuz

Lefkoşa Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Suiçmez ise Diyalog Medya’ya muhtarların ve halkın sesi olduğunu söyledi. Suiçmez şunları dile getirdi:

“Lefkoşa Muhtarlar Derneği Başkanlığı olarak, geçmişten bugüne Diyalog Medya’nın muhtarların yanında olması nedeniyle teşekkür ediyoruz. Halkın sorunları noktasında ne zaman sesimizi duyurmak istesek Diyalog Medya bizlere bu fırsatı vererek yanımızda oluyor. Üst kademe yöneticiler halkın sorunlarını bilmeyebilir ancak muhtarlar bu konulara hâkimdir. Sorunları en iyi bilen muhtarlardır. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Reşat Akar’a yönetimindeki Diyalog Medya’ya sesimiz oldukları için teşekkür ediyoruz.”

Dereliköylü: Akar gibi insanlar kolay yetişmez

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü de Reşat Akar’ın bilgi, tecrübe ve önerilerinin siyasiler tarafından dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Dereliköylü şunları söyledi:

“Çok başarılısınız ancak tv2020 ailesinin daha çok başarılı olacağına inanıyorum. Size bütün Akçay'ın bütün bölgenin Selamlar getirdik. Halka gerçekleri birinci ağızdan söylüyorsunuz, her zaman doğru haberi veriyorsunuz. Sizden çok şey öğreniyoruz. Muhtarlara verdiğiniz değer çok önemli.

Buradan yetkililere de bir çağrı yapmak istiyorum; Reşat Akar’ın bilgi, tecrübe ve önerilerine başvursunlar. Çünkü sizden öğrenecekleri çok şey vardır. Çok değerli siyasilerimiz var ancak ben diyorum ki bir Reşat Akar gibi insanlar kolay yetişmez. Bizler sizlerden çok şey öğreniyoruz dolayısıyla siyasilerin de öğrenecekleri çok şey olduğunu düşünüyorum. “

Hacıhasanoğlu: Derdimize çare oluyorsunuz

Sipahi Köy Muhtarı Göksal Hacıhasanoğlu da Diyalog Medya’nın halkın sorunlarına eğildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Sizlerin sayesinde hükümet edenlere tüm adada yaşayan halkımıza sesimizi duyuruyoruz.

Sorunlarımızı iletmede ön ayak oldunuz. Lefke’den Karpaz’a kadar sizin sayenizde insanlarımızın gerçekten birebir neler yaşadığını, hangi bölgede hangi sorunları olduğunu öğrenme şansı bulduk. Bu vesileyle halkımız tv2020 ailesine çok şey borçludur. Bir tek halka inen tv2020 kanalıdır. Bu da bize büyük avantaj sağlamaktadır. Çünkü ekran karşısında dile getirdiğiniz sorunlar daha çabuk çözüm bulmaktadır. Çiftçinin, hayvancının ve çalışan her kesimden insanın sorunlarını birinci ağızdan dile getirmesine olanak sağlıyorsunuz. Herkesin çok rahatlıkla söz alıp konuşabildiği bir kanalsınız. Bu vesile ile yapmış olduğunuz özverili yayınlardan, halkın sesi oluşunuzdan ve halkın sorunlarını duyurup çözüm üretilmesini sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Pandeminin rahatlaması sonrasında tekrar Köy Meydanı programına başlamanızı, halkın sesi olmanızı temenni ediyorum.”