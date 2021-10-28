‘Muhtar’ karakolda bekleyecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 54 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan, Elhadi Eşraf Mukhtar, Ahmad Alzeek, Osman Adil Abdelya Muhammed ve Hazma Azim hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme 4 zanlından Elhadi Eşraf Mukhtar’ın 45 günü aşmamak şartıyla Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir karakolda tutuklu beklemesine karar verdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 19 Ekim 2021 tarihinde, Elhadi Eşraf Mukhtar’ın ikametgahında uyuşturucu olduğu ve uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği yönünde bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını anımsattı.

Polis, ikametgah kapısını açan Ahmad Alzeek’in, polisi görmesiyle beraber, pencereye doğru koştuğunu ve elinde, folyo içerisinde olan uyuşturucu maddeyi dışarı attığını belirtti.



Polis, Elhadi Eşraf Mukhtar’ın da pencereye yönelerek, içerisinde uyuşturucu bulunan elindeki folyo kağıdı dışarı atını söyledi.Dışarıya atılan folyo kağıtların içerisinde toplamda 24 gram, evin içerisinde ise 20 gram uyuşturucu madde bulunduğunu anlatan polis, diğer zanlılarında ikametgahta tespit edildiğini ve 4 zanlının da mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.Polis, Hamza Azim’in de evinde yapılan arama sonucunda 10 gram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, yasal statüde olmayan Elhadi Eşraf Mukhtar’ın tutuklu yargılanmasını, diğer zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, Elhadi Eşraf Mukhtar’ın 45 günü aşmamak şartı ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir karakolda tutuklu kalmasını, diğer zanlıların ise 15’er bin nakdi kefalet ve birer kefilin, 75’er bin TL’lik şahsi kefalet ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.