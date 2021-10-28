Belediye işe el attı

Ülkenin turizm başkenti olan Girne’nin en güzide yerlerinden biri olan ancak uzun süredir bakımsız bırakılan Antik Liman nihayet dün temizlendi.

Liman’da temizlik kampanyası başlatan Girne Belediyesi ekipleri, kale duvarları ve surlarındaki ot ve ağaçları temizledi.

Belediye zabıtaları ve temizlik ekipleri çöpleri topladı, atıl bırakılan eşyaları limandan kaldırdı. Temizlik çalışmalarını şahsen yöneten Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, altyapı, çevre kirliliği görsellik konusunda sorunların had safhaya ulaştığı limanın, cazibe merkezi olmaktan çıktığını dile getirdi.

Güngördü, kentteki her noktadan sorumlu olan Girne Belediyesinin, kentin ve ülkenin gözbebeği olan tarihi limandan da sorumlu olduğunu ve sorumluluğunun gereklerini yerine getireceğini vurguladı.



Kuzey Kıbrıs’ın vitrini olan limanda 9 yıllık ihmali ortadan kaldırmak için, Girne Belediyesi’nin bundan sonra ekipleriyle her gün limanda olacağını söyleyen Güngördü, bu noktadan sonra limanda ‘bu kurum bu bakanlık yetkilidir’ söylemini kabul etmeyeceklerini ifade etti.Güngördü, tarihi limanda tarihi dokuyu, çevreyi koruyacak, aslına uygun düzenlemeleri getirecek bir projeye kimsenin karşı olmadığını ancak sürekli değişen hükümetler nedeniyle projenin askıda kaldığını anımsattı.Güngördü, proje beklenirken limanın atıl durumda bırakılamayacağını ifade etti.Güngördü, liman konusunda ilgili bakanlıklar ve tüm paydaşlarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.Güngördü, limanı yeniden cazibe merkezi haline getirilebilmesi için esnaf, balıkçılar, turistik yat işletmecileri, cafe, restoranlar olmak üzere limanda bulunan herkesten, çalışmalarını desteklemeleri ve kurallara uymalarını istedi.