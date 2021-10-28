Kabul edilemez

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’nün dünkü teminat duruşmasını takip eden Diyalog muhabiri Suna Erden’in zanlı yakınları tarafından itilmesi, görevini yapmasına engel olunması tepkilere neden oldu. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, dün tv2020’de Gündem Özel canlı yayınında olaya sert tepki gösterdi. Akar, yaşanan olayın temelinde siyasi çürümüşlüğün olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

Buray Büsküvütçü çalmak niyetiyle tehditle mal isteme ve şiddet tehdidi suçlamalarıyla tutuklandı.

Suna Erden herkesi takip ettiği gibi o haberi de takip etti. Kim isterse olsun görevi gereği takip edecek. 10 kişi görevini yapmasına engel oluyorlar. İterek telefonunu düşürüyorlar.



Bu ülkeyi şiddetle yönetemezseniz… Burası Kıbrıs’tır. Bir kadın muhabire saldırarak güç gösterisi mi yaptınız? Mahkeme gibi herkesin saygı göstermesi gereken bir yerde yaptığınız bu davranış. Hiçbir ülke sizi böyle kabul etmez. Tutukluluk gerekçesi zaten şiddet tehdidi, muhabire de yapılan şiddet eğilimi. Bu eylemi gösterenlerin en kısa sürede özür dilemesini bekliyoruz. Bu yaşananlar bu ülkede siyasetin çökmesi, çürümesidir. Güçlü bir demokratik yapı oluşturulmadı.

Gazeteciler Birliği şiddetle kınadı

Öte yandan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de (KTGB), Girne Kaza Mahkemesi’nde dün, halkın haber alma hakkı için görev yapan gazeteci Suna Erden’in darp edildiğini” belirterek, bunu şiddetle kınadı. Birlik açıklamasında; “ülkenin zorbaların elini kolunu sallayarak istediğini yaptığı, basını engellediği bir ülke olmasına izin verilmeyeceği” vurgulandı.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, “MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’nün zanlı olarak mahkemeye getirildiği sırada fotoğraf çekmek isteyen Suna Erden, 15 civarında kişi tarafından engellendi ve darp edilerek telefonu yere düşürüldü”.

Açıklamada gazetecilerin, dünyanın pek çok yerinde zor şartlarda görev yaptığını ancak adaletin tecelli ettiği mekanlar olan mahkemelerde böylesi olaylara ancak geri kalmış ülkelerde rastlanabileceği belirtildi.