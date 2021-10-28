Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Bafra’da, dün sabah meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan 42 yaşındaki Koray Çavdar hayatını kaybetti. Saat 02.50 sıralarında kaza yapan Çavdar’ın cansız bedeni 09.30’da bulundu.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Koray Çavdar’ın kaza yaptığını sabah yoldan geçen sürücüler fark etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri Çavdar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ilk etapta kazanın oluş saatini 09.30 açıklarken, yapılan tahkikat sonucu 02.50’de gerçekleştiği ortaya çıktı.

Yoldan çıktı 3 metrelik uçuruma yuvarlandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; dün saat 02.50’de, Bafra Oteller Bölgesinde, Koray Çavdar yönetimindeki HR 878 plakalı araç ile Nuh’un Gemisi Otel istikametinden Kaya Artemis Otel’e doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak 3 metre derinliğe düşüp takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü Koray Çavdar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sevenleri çok üzüldü



Henüz 42 yaşında hayata veda eden Koray Çavdar, bölgede bulunan bir otelde ön büro müdürü olarak görev yapıyordu.Çevresinde sevilen bir kişi olan Çavdar’ın ölümüne iş arkadaşları inanamadı.Olay yerine koşan iş arkadaşları gördükleri manzara karşısında yıkılırken, “Çok iyi, güler yüzlü bir insandı. Her durumda yüzünden gülümseme eksik olmuyordu, çok yazık” şeklinde konuşarak üzüntülerini dile getirdi. Aslen Antalyalı olan Çavdar’ın cenazesinin, yapılacak olan otopsinin ardından memleketine gönderilmesi bekleniyor.

Selim Çetil: Yol çok karanlık

Öte yandan kazanın gerçekleştiği yol ile ilgili Diyalog muhabirine ulaşan Bafra köy muhtarı Selim Çetil, yoldaki aydınlatmaların elektriklerinin kesik olduğunu söyledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’na defalarca başvurduğunu ancak 2 bakanlığın topu birbirilerinin üzerine attığını iddia eden Çetil, “Zifiri karanlık yolda bir gün böyle bir olay olacağı belliydi. Olan gencecik bir cana oldu, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.