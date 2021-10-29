‘Güçlü dayanışma’

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis’in Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Varvitsiotis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Başpiskopos II. Hrisostomos, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, Varvitsiotis’in Anastasiadis ile görüşmesinde Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a olan desteğine vurgu yaparak, iki ülkenin milli meselelerde yan yana durdukları gibi, ortak tahriklere karşı dayanışma içerisinde olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Habere göre Varvitsiotis, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa Avrupa Konseyi ve BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gösterilen çabalara aktif şekilde destek verdiğini belirtti.



Varvitsiotis, II. Hrisostomos ile görüşmesinde ise önceki gün hayatını kaybeden Yunan siyasetçi Fofi Yennimata’dan bahsederek üzüntüsünü dile getirdi ve II. Hrisostomos’a da, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığını yenmesi dileğinde bulundu.Gazete, Varvitsiotis’in II. Hrisostomos ile görüşmesinin ardından Dimitriu ile bir araya gelerek parlamenter diplomasinin önemine işaret ettiğini ve iki ülkenin parlamentolarının ortak hedeflerin başarıya ulaşabilmesi için koordine olması gerektiğini söylediğini yazdı.Habere göre Dimitriu ise, Yunanistan’daki son temaslarında iki ülkenin parlamentoları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlenmesi perspektiflerini gündeme getirdiğini kaydetti.Haberde, Varvitsiotis’in dün, Hristodulidis ile “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi”nde düzenlenen bir konferansa katıldığı belirtildi.