Ekonomi masada

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği ‘Kendi Kendine Yeten Ekonomi’ panelinin üçüncüsü “Dış Yardımların Etkin Kullanımı” başlığıyla gerçekleştirildi.

Naci Talat Vakfı’nda yer alan panelin moderatörlüğünü CTP Milletvekili Fikri Toros yaptı.

Panelde konuşmacı olarak Doç. Dr. Kamil Sertoğlu, Ekonomist Dr. Berkan M. Tokar ve Proje Koordinatörü ve Danışman Hüseyin Silman yer alırken, CTP Genel Başkan Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililer de dinleyici olarak katıldı.

Toros panelde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’a yapılan dış yardımların, hukuki zemini tartışılacak ve ülkenin sosyoekonomik dönüşümüne yarar sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası politika ekonomi ilişkisinin her iki yönünü de yansıtan dış yardımların devletler arasında bir hayal kırıklığı unsuru, kimi zaman ise sıkı bir müttefiklik ilişkisine de işaret ettiğini dile getiren Toros, yardımı veren devletler açısından güvenliğe destek olmak ve ekonomik ilişkileri geliştirmek gibi genellikle olumlu sonuçlar doğuran dış yardımların yardım alan devletler açısından bağımlılığa yol açtığını ifade etti.

En büyük eksiklik stratejik yaklaşım



Ekonomist Dr. Berkan Tokar da, sermaye eksikliği olan ülkelerde genelde sermaye yaratmak için dış yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Dış yardım alan kimi ülkenin kalkınmasını başardığını, kimin ise daha zor durumlara geldiğini dile getiren Tokar, “Dünyada, yardımların büyümeyi teşvik etmede etkili olduğuna dair artan bir algı var. Ancak yardımın devamsızlığı hala endişe edici bir konudur” dedi.Proje Koordinatörü ve Danışman Hüseyin Silman ise, Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik olarak en büyük eksikliğinin Avrupa Birliği’nden (AB) gelen dış finansmanlara karşı stratejik yaklaşım olmadığını, bunun da giderilmesi gerektiğini belirttiÜlke olarak önceliklerin belirlenip AB’nin kendi öncelikleriyle örtüşen bir yapıya ulaşılamadığını kaydeden Silman, “AB üye ülkelere birçok fon sağlamaktadır. Her ülke bu programları nasıl kullanacağına dair kendi öncelikleri ve sorunlarının neler olduğunu belirten program hazırlarlar” dedi.Doç. Dr. Kamil Sertoğlu da, bakanlıkların sektörel bazda stratejilerinin olmamasının genel olarak iyi projenin değil, iyi yazılan projenin kazanmasına sebebiyet verdiğini ifade etti.Tarımda üst ve alt yapı yatırımlarının ayrı projeler halinde çıkılması gerektiğinin altını çizen Sertoğlu, “Söz konusu programların çeşitlendirilmesi ve daha spesifik programlarla çıkılması gerekiyor” dedi.