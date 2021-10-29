Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayesinde, Amerika’da yaşayan Türklerin kurduğu Bridge To Türkiye Fund Vakfı tarafından ''Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz'' sloganıyla bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Lefkoşa'nın Girne Kapısı civarında başlayan Halk Bisiklet Sürüşü etkinliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Müsteşar Erman Yaylalı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Türkiye Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz ile birçok bisiklet sever hazır bulundu.

25 Ekim pazartesi Girne Kapısı’nda start verilen bisiklet sürüşünde; Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-Girne parkurunda 83 km Girne-Mersinlik-İskele parkurunda 82 km, İskele-Gazimağusa-Lefkoşa parkurunda ise 80 km pedal çevrildi.

Türkiye Bisikletliler Derneği, BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ve KKTC Bisiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen bisiklet sürme etkinliği sonunda elde edilecek gelir, Çağlayan Çocuk Yuvası ile Aziz Sancar Vakfı’na bağışlanacak. Ayrıca, Çağlayan Çocuk Yuvası’na 20 iPad hediye edildi.

Halk Bisiklet Sürüşü etkinliği sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan tarafından etkinliğe katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.



Çocuklara yardım amaçlı ‘Halk Bisiklet Sürüşü’ etkinliği gerçekleştirildi

Bakan Çağman da katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayesinde, Amerika’da yaşayan Türklerin kurduğu Bridge To Türkiye Fund Vakfı tarafından ''Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz'' sloganıyla bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Lefkoşa'nın Girne Kapısı civarında başlayan Halk Bisiklet Sürüşü etkinliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Müsteşar Erman Yaylalı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Türkiye Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz ile birçok bisiklet sever hazır bulundu.

25 Ekim pazartesi Girne Kapısı’nda start verilen bisiklet sürüşünde; Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-Girne parkurunda 83 km Girne-Mersinlik-İskele parkurunda 82 km, İskele-Gazimağusa-Lefkoşa parkurunda ise 80 km pedal çevrildi.

Türkiye Bisikletliler Derneği, BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ve KKTC Bisiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen bisiklet sürme etkinliği sonunda elde edilecek gelir, Çağlayan Çocuk Yuvası ile Aziz Sancar Vakfı’na bağışlanacak. Ayrıca, Çağlayan Çocuk Yuvası’na 20 iPad hediye edildi.

Halk Bisiklet Sürüşü etkinliği sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan tarafından etkinliğe katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.