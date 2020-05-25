Güney’de bir günde 28 yangın

Alithia gazetesi “Tüm Kıbrıs Alevler İçinde” başlığıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs’ın Kuzey’inde ve Güney’inde dün 34’ten fazla yangın çıktığını yazdı. Haberde Güney Kıbrıs’ta çıkan en az 28 yangında binalar, hayvanlar, tarım makineleri, akasya ağaçlarından oluşan geniş bir alan, saman balyaları, ekinler ve yabani bitki örtüsünün yandığını kaydetti.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Rum İtfaiyesi’nin, Cumartesi günü Larnaka Tuz Gölü çevresinde çıkan yangının sivrisinek problemiyle mücadele edilmesi için kasten çıkarıldığını düşündüğünü ve bölgede çok yoğun bir sivrisinek problemi olduğunu ekledi.