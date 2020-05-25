"Akıncı Rum liderden yardım istedi"

Tepebaşı’nda çıkan yangının söndürülmesi konusunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten yeniden yardım istediğine de yer veren gazeteler, yangının Güney Kıbrıs’taki hava araçları yola çıkmadan söndürüldüğünü belirttiler.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’yla telefon görüşmesi yaptığını ve Akıncı’nın görüşme sırasında yangının söndürülmesi için Rum itfaiye uçaklarının katkısını istediğini belirtti. Anastasiadis’in buna hemen karşılık verdiğini ve Rum itfaiye uçaklarının bu amaç için hemen Kuzey Kıbrıs’a uçmaları talimatı verdiğini kaydeden gazete, hava araçları kalkışa hazırlandığı esnada, Kuzey Kıbrıs’tan; rüzgarın yön değiştirdiği ve yangının kontrol altına alındığı bildiriminde bulunulduğunu ifade etti.

Bundan ötürü, Rum tarafının yangın söndürme uçaklarının katkısına gerek kalmadığı, fakat ihtiyaç halinde, araçların beklemede oldukları belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 13:52