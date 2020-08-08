DNA örnekleri Türkiye’ye gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Balıkesir bölgesinde aldatıldığı gerekçesiyle 54 yaşındaki eşini darp edip,

7 kaburgasını kırdıktan sonra, odaya kilitleyip tecavüz eden Kadir Polat (41) hakkındaki soruşturma sürüyor.

Ambulansla hastaneye kaldırılan, doktor raporunda yüzünde, vücudunun birçok yerinde darp izi ve kaburgalarında kırık olduğu tespit edilen S.P. isimli kadından ve zanlıdan DNA örnekleri alındı.

Polis, evden de DNA örnekleri toplarken, inceleme için Türkiye’ye gönderileceği belirtildi.

Darp ve tecavüz soruşturması kapsamında tutuklu bulunan zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

DNA örnekleri alındı

Soruşturmayı yapan polis, Balıkesir bölgesinde önceki gece saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda zanlının kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini darp ederek, göğüs kafesinin sağ ve sol taraflarında bulunan 7 kaburgasını kırdığını söyledi.

Polis, zanlının eşine cinsel içerikli hakaretler ettiğini, daha sonra yatak odasının kapısını içeriden kilitleyip cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Olayın kendilerine bildirilmesi üzerine harekete geçtiklerini kaydeden polis, darp edilen kadının ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, tedavisinin ardından ifadesinin alındığını söyleyen polis, hastaneye Sosyal Hizmetler görevlisinin de gelmesinin sağlandığını açıkladı.

Polis, S.P.’nin ifadesinde darp edildiğini, tecavüze uğradığını anlattığını belirtti. Polis, S.P.’nin ciddi şekilde darp edildiği için ifadesine imza atamadığını, parmak bastığını ifade etti.

Zanlının evinde tespit edilerek tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyleyen polis, ilk etapta bir gün süreyle tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, zanlının, S.P.’den ve olay mahallinden DNA örnekleri alındığını, bunların inceleme için Türkiye’ye gönderileceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘cinsel tecavüz’, ‘vahim zarar’, ‘cinsel dokunulmazlığı ihlal amacı ile alıkoyma’, ‘cinsel saldırı’, ‘ciddi darp’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.