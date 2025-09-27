Doğal gaz mesajı

Washington'da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinin ardından Türkiye’ye dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akde-niz’deki doğal gaz kaynaklarının önemine dikkat çekti.

Erdoğan “Akdeniz'deki kaynaklardan payımıza düşeni alır, kazan kazan ilkesiyle de komşuları-mızla birlikte iş yaparız” dedi.

KKTC’de 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşünü de açıklayan Erdoğan “KKTC seçimleri hayırlara vesile olsun istiyoruz. İnanıyoruz ki Kıbrıs Türk halkı en doğru, en isabetli tercihi yapacaktır. Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net. Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır” şeklinde konuştu.

Uçakta soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu temasları ve Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Türkiye’ye dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Erdoğan, Türkiye ile Mısır arasındaki işbirliğine yönelik bir soru üzerine şunları söyledi:

"Son yıllarda ilişkilerimizdeki ilerleme tarihi seviyelerde. Bu işbirliği alanlarını artırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin kimsenin hakkında, egemenliğinde gözü yoktur ancak kendi hak ve menfaatlerini de ko-rumakta kararlıdır. Akdeniz'deki kaynaklar konusunda yaklaşımımız nettir. Biz bu kaynaklardan payı-mıza düşeni alır, kazan kazan ilkesiyle de komşularımızla birlikte iş yaparız. Türkiye'nin bu kararlı duru-şu bölgede hesapların yeniden yapılmasına neden oluyor, Türkiye artık masada söz sahibi, karar alıcı ve yön verici bir güçtedir.”

Kıbrıs Türk halkı en doğru tercihi yapacaktır

Erdoğan, KKTC’de 19 Ekim'de seçim yapılacağı belirtilerek, "19 Ekim'deki seçim sonuçlarına göre Tür-kiye'nin Kıbrıs politikası değişebilir mi?" sorusuna, "Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net” yanıtını verdi.

Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır. Kimse kelime oyunlarıyla bizi yeniden federasyon tartışmalarına çekemez. Kıbrıs Türkü Ada'da azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir. Tek gerçekçi çözüm Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulüdür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitabımızda bunu za-ten açık açık dile getirdik. Tavrımızı orada bir kez daha ortaya koyduk, tüm dünyaya ilan ettik. Bu du-ruşumuzun değişmesini beklemek yanlış olur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimleri hayırlara vesile olsun istiyoruz. İnanıyoruz ki Kıbrıs Türk halkı en doğru, en isabetli tercihi yapacaktır. Anavatan ve garantör olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayız."

Güçlü bir katılım sağladık

Erdoğan, BM üyesi ülkelerden çok sayıda devlet ve hükümet başkanının iştirak ettiği Genel Kurul gö-rüşmelerine, Türkiye olarak, güçlü bir katılım sağladıklarını söyledi.

Erdoğan, “Genel Kurul'a hitabımda ülkemiz için öncelik taşıyan, diğer uluslararası meseleleri etraflıca anlatma imkanı buldum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru haklarının savunulması başta ol-mak üzere Suriye, Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgemize barış, bunun yanında istikrar getirmek için sarf ettiğimiz gayretlere değindik. BM'deki temaslarım öncesinde Türk-Amerikan Toplumu temsilcileriyle bir araya geldim. Keza ekonomi alanındaki temaslarımız çerçevesinde Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundum” dedi.