Derin soruşturma

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinde sekreter olarak görev yapan, aynı zamanda şirketin hissedarı olan H.A’nın sahte belgeler düzenleyerek 500 bin TL para sirkat ettiği ileri sürüldü. İlgili suçun Ocak ayında işlendiği iddia edilirken, şikayetin önceki gün polise ya-pıldığı bildirildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Muhammet Göztaş; zanlı H.A.’nın, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde sekreter olarak görev yaptığı ve aynı zamanda hissedarı olduğu araç kiralama şirketinde, araçlara ait Z izni işlemleri yapılacağı yönünde sahte makbuzlar düzen-lediğini ifade etti. Polis, bu makbuzlar aracılığıyla komisyoncuya 98 bin TL para gönderilmesini sağladığını, söz konusu paranın 4 bin TL’sini komisyoncuya verdikten sonra kalan 94 bin TL’yi kendi banka hesabına aktardığını mahkemeye sundu.

Polis memuru Göztaş, zanlının ayrıca şirkete ait 8 aracın Z izninin çıkarılması amacıyla şirketten aldığı 10 bin Amerikan Doları’nı, herhangi bir işlem yaptırmadan zimmetine geçirdiğini belirtti. Göztaş, olayın fark edilmesi üzerine şirket yetkililerinin polise başvurduğunu, şikâyet doğrultu-sunda zanlı H.A.’nın önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken mali bel-geler bulunduğunu, zanlının serbest kalması halinde soruşturmanın selametine etki edebileceğini belirterek mahkemeden tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme; polisin talebini değerlendirerek, zanlı H.A.’nın soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

