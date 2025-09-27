banner564

Türkiye’ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de pek çok yasa dışı faaliyetle adı gündeme gelen İsmet Fe-lek’in Belarus’ta yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, ismi KKTC’de pek çok yasa dışı faaliyet-le gündeme gelen İsmet Felek’in Belarus’ta yakalandığını açıkladı. 
İsmet Felek’in tutuklanmasının KKTC İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve istihba-rat teşkilatının yakın ilişki ve koordinasyonu sonucu olduğunu kaydeden Tatar, “Halkımızın huzur ve güvenliği için attığımız adımlar, netice vermiştir.” dedi.  
Ersin Tatar, seçim ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede halkın huzurunu bozan, oto galeriler ve çeşitli iş yerlerinin kurşunlanması, iş insanlarına yönelik tehditler ve adaya gönderilen tetikçilerle ilişkin önemli bir gelişme yaşandığını belirtti.
 Tatar, açıklamasında, “Uzun süredir ülkemizde bu tür (iş yeri kurşunlama ve tehdit gibi) yasa dışı faali-yetlerle bağlantılı olarak adı gündeme gelen, Türkiye’de de çok sayıda suçtan aranana İsmet Felek isimli şahıs, Belarus’ta, Anavatan Türkiye’nin yürüttüğü başarılı bir operasyon ve Belarus emniyet güç-leriyle iş birliği içinde yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi. 

Yoğun diplomasinin bir sonucu
Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şunları kaydetti:
“Bu gelişme, seçim kampanyamda vurguladığım ‘Atak Diplomasi’ anlayışının somut bir göstergesidir. KKTC, Türkiye ve Belarus arasında kurulan yoğun diplomasinin bir sonucudur. Kıbrıs Türk halkının gü-venliğini tehdit eden, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan mafyatik örgütlenmelere ve yasa dışı faali-yetlere asla göz yumulmayacaktır. Anavatan Türkiye ile her düzeyde kurduğumuz güçlü ilişkiler ve ortaklıklar sayesinde, halkımızı tedirgin eden bu yasadışı faaliyetlere karşı kararlı bir mücadele yürüte-ceğiz.
Buradan açıkça ifade etmek isterim ki, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte suç örgütlerine ve onların taşeronlarına karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Kıbrıs Türk halkının huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden önce gelmektedir.
KKTC, hiçbir yasa dışı yapılanmaya müsamaha göstermeyecek, halkımızın güvenliğini tehdit eden her girişim, kararlılıkla bertaraf edilecektir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına, emniyet ve istihbarat teşkilatlarına samimi teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum.”
 

Doğru Söz
Doğru Söz - 40 dakika Önce

Sorma gir hanı yaratmanın ürünü...

Özer
Özer - 29 dakika Önce

Salla gitsin Tatariii da kalede aptallar var ne söylersen inanacaklar... Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehdit eden, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan mafyatik örgütlenmelere ve yasa dışı faaliyetleri zaten RANT uğruna sen ve UBP denen illet parti yaratmadımı...Hala daha AKP ile birlikte rum mallarını satıp satıp üzerine çöküyorsunuz,nedir be senin konuştuğun pis şarlatan...

