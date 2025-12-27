İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir evde yapılan aramada bir kilo uyuşturucuyla yakalanan B.S. (E-26) ve Y.A. (E-26) hak-kındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı B.S.’nin son 3 ayda 3 kez uyuşturucu bulundurma ve verme suçu işlediği belirtildi. Zanlı Y.A.’nın ise B.S.’ye uyuşturucu pa-ketlemede yardım ettiği açıklandı.

Her iki zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 13.50’de Ortaköy’de, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdür-lüğü ile İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından B.S.’nin evinde arama yapılmaya gidildiğini belirtti. Polis, evin kapısının açık olduğunu ve madde koku-su geldiğini, içeri girdiklerinde B.S. ile Y.A.’nın mutfakta tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan aramada mutfakta bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve boş naylon poşetler ele geçirdiklerini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, 27 gramını sattıklarını söylediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlı B.S.’nin 2025 yılı Ekim ayı içerisinde 120 gram uyuşturucu alıp, 27 gramını sattığını söyledi.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun çıktığını belirtti. Polis, evde bulunan hassas terazi ile bıçağın üzerinde kokain ile hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı.

3 ayda 3 kez suç işledi

Polis, zanlı B.S.’nin 2025 yılı Kasım ayında İskele'de ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu paketlerin üzerinde parmak izinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının Ekim ayı içerisinde Lefko-şa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan da teminata bağlandığını be-lirtti. Polis, bir kilo uyuşturucu meselesiyle birlikte zanlının son 3 ayda 3 kez aynı suçu işlediğini belirtti.

Miktar yüksek

Polis, zanlı Y.A.’nın da zanlı B.S. ile birlikte uyuşturucu paketlediğini itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Neşe Kartal ise işlenen suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girdiğini ve miktarın külliyatlı olduğunu belirterek, tutuklu yargı süresinin 2 ay olmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.