Büyük müjdeyi verdi

Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki Pegasus ve Glaucus yataklarında 8-9 tril-yon kübik ayak gaz olduğu açıklandı.

Rum Enerji Bakanı George Papanastasiou; Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın Pegasus ve Glaucus bloklarında "önemli miktarda" doğal gaz bulduğunu söyledi.

Papanastasiou; Afrodit yatağında bulunan doğal gaz miktarının yaklaşık 4 trilyon kübik ayak olduğunu ve bu keşif yapıldığı zaman büyük sayıldığını, ancak İsrail'in Leviathan'ıyla karşılaştı-rıldığında bu miktarın "oldukça küçük" olduğunu ifade etti.

Rum Bakan "Pegasus ve Glaucus'un büyük olduğu söylenemez, çünkü bu çok öznel bir terim. Oldukça büyük bir miktar" diye ekledi.

Bakan, 3 trilyon kübik feetlik Kronos'un halihazırda ticarileştirildiğini, bu nedenle "daha da uygulanabilir" olan Pegasus ve Glaucus'tan daha fazlasını bekleyebileceğimizi söyledi.

Cyprus Mail'e konuşan uzman , "Bir MEB'de ne kadar çok miktarda petrol bulunursa, keşiflerin ticarileştirilme olasılığı o kadar artar" dedi.

ExxonMobil yetkilileri perşembe gecesi New York'ta yapılan bir toplantıda Başkan Nikos Christodoulides'e blokların 8-9 trilyon metreküp doğal gaz içerebileceğini söyledi.

Papanastasiou, hükümetin ExxonMobil ile istişare halinde olduğunu ve "Kıbrıs Cumhuriyeti olarak onaylamamız gereken geliştirme ve üretim planını" beklediğini söyledi.

Bakan, "Şu anda operasyonel değerlendirmelerini yapıyorlar" diye ekledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025, 09:53