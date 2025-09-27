Kefaleti 2 milyon TL

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tekant Bölge-si’nde düzenlenen operasyonda, 181 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Nijerya uyruklu D.İ.C., dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 70 bin TL nakit teminat yatırması 2 kişinin birer milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener; 16 Eylül’de, Tekant Bölgesi’nde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 21.00 sıralarında bölgeye gittiklerini anlattı.

Zanlının, bölgede tespit edildiğini ve üzerinin arandığını aktaran polis, giydiği şortun cebinde toplam 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını anımsattı. Polis, zanlının evinin de arandığını ve mutfakta, dolap içerisinde, poşetlerde, 175 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 70 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, birer milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılma-sına emir verdi.