Ercan Havaalanı’nda 5 gram hintkeneviriyle yakalanan 23 yaşındaki H.İ.Z. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 4 gün ek süre alındı. Mahkemede konuşan zanlı, 2 günlük tatil için KKTC’ye geldiğini ifade ederek, “Sorunlarım var, uyumak için yanımda uyuşturucu getirdim” dedi.

Polis memuru; 24 Aralık 2025 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve

Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, KKTC’ye

giriş yapan zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, sırt çantasının içerisinde tütünle karışık halde toplam 5 gram hintkeneviri içeren 3 adet sarma sigara tespit edildiğini söyledi.

Polis, söz konusu maddenin emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu ifade ederek zanlının 4 g gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

4 gün tutuklu

Mahkemede söz alan zanlı ise Türkiye'de üniversite öğrencisi olduğunu, 2 günlük tatil için KKTC'ye geldiğini, psikolojik sorunları olduğu için uyumak ve rahatlamak amaçlı uyuşturucu getirdiğini ifade etti.

Mahkeme; zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirilmesine emir verdi.

