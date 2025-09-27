Tümü Nijeryalı

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Nijeryalı M.M.S.M., O.M.O.A., E.B. ve D.T.O., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aralarında 2 bin 126 gün kaçak yaşam süren zanlının da bulunduğu 4 kişi hak-kında 7 gün ek tutukluluk kararı verildi.

Polis, 23 Eylül 2025 tarihinde saat 14.23’te Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne gelen M.M.S.M.’nin yapılan kontrolde 16 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 891 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, O.M.O.A.’nın da 29 Kasım 2024’ten itibaren toplam 298 gündür KKTC’de izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Her iki zanlının da suçüstü yakalana-rak gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 24 Eylül’de mahkemeye çıkarıla-rak 2 gün ek tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Polis, E.B. ile D.T.O.’nun ise 24 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde devriye gezen Adli Şube ekipleri tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan kontrollerde E.B.’nin 29 Kasım 2021’den itibaren toplam bin 395 gün, D.T.O.’nun ise 29 Kasım 2019’dan itibaren toplam 2 bin 126 gün boyunca ülkede ikamet izinsiz bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların ihraç edilmeleri için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak işlemlerin henüz tamam-lanmadığını ifade etti. Polis, zanlıların KKTC’de izinsiz bulundukları süre boyunca herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırıldığını da belirterek, 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme; zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.