Tanıklar dinlenecek

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kalecik’te meydana geldiği iddia edilen “mülkte tecavüz, rahatsızlık verme ve kişisel verileri elde etme” suçlarından tutuksuz yargılanacak olan Kıbrıslı Rum sanıklar A.K., N.G., A.L. ve G.G. dün mahkemeye çıktı.

İddia Makamı Başsavcılık adına hazır bulunan Savcı Ahmet Özlemler, duruşma için kısa bir süre talep etti ve verilecek olan günde 5 tanık dinletmeye hazır olduğunu mahkemeye aktardı. Mah-keme; talep üzerine, davayı tanıkların dinlenmesine başlamak üzere 1 Ekim Çarşamba gününe erteledi.

Davanın geçmişi

Sanıklar, 19 Temmuz’da, saat 17.15’te, kullanımlarındaki araçla, Kalecik’te bir tatil sitesini ziya-ret ettikleri sırada, site sakinlerinin şikayeti üzerine tutuklanmışlardı. Polis, sanıkların aracında yaptığı arama sonucunda; bagaj kısmında, mavi klasör içerisinde, üzerine işaret ve yazılar olan birçok harita ve tapunun yanı sıra; KKTC’de faaliyet gösteren inşaat şirketlerinin ve direktörleri-nin isim listesinin olduğu evrakları ele geçirmişti.