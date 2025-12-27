Satış yapamıyorlar

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da faaliyet gösteren esnaf, pos cihazlarında yaşanan arıza nedeniyle son iki gündür satış yapamadı. Pos cihazlarının devre dışı kalması, hem alışveriş yapmak isteyen vatandaşları hem de satış yapmak için bekleyen esnafı mağdur etti. Arızanın pazartesi günü giderileceği belirtildi.

Özellikle 13’üncü maaşların ödenmesiyle birlikte piyasada hareketlilik beklentisi oluşan Arasta esnafı, pos cihazlarının arızalanması nedeniyle bekledikleri satışları gerçekleştiremedi. Esnaf, çalıştıkları bankalar ve ilgili GSM operatörleriyle iletişime geçtiklerini, sorunun en erken iki gün içinde çözülebileceği yönünde bilgi aldıklarını kaydetti.

Diyalog Gazetesi’ne konuşan Arasta esnafı, yaşanan sıkıntıyı ve mağduriyetlerini dile getirdi. Esnaf, “Kimse nakit taşımıyor, neredeyse herkes kartla alışveriş yapıyor. Bu nedenle 2 günde satış yapamadık ve zarara uğradık” dedi.

Ne dediler…?

Hatice Yorgozlu

“45 yılı aşkın bir süredir burada esnafın. Önceki gün başlayan pos cihazı sorunları ile ilgili bankaları aradım ve bana GSM operatörünü aramam gerektiğini, sorumlunun onların olduğunu söylediler:

GSM operatörünü aradığım zaman ise tatmin edici bir cevap alamadım. Telefona çıkan her görevli “kaydınızı aldım, arıza birimine bildireceğiz, üç dört gün içinde size ulaşacaklar” cevabını verdi.

Biz iş yapmak için böyle günleri bekliyoruz. Limasol’dan Mağusa’dan gelen müşterilerim var ancak kart çekemediğim için herkes geri döndü. Bizim bu zararımızı bize kim karşılayacak?”

Samet Kölgesiz

“Arasta bölgesinde iki gündür pos cihazları devre dışı. Sorunun ilgili GSM operatörü kaynaklı olduğunu öğrendim. Arastada iki gündür duran kartla satış nedeniyle gelen müşterilerimizin yüzde 70’i geri döndü. Bu işin bir gün bir saat bile devam etmemesi gerekirken servisi aradığımda Pazartesi gelebileceklerini söylediler. Pazartesi gününe kadar satış yapamayacağız ve bu kabul edilir değildir. Mesai yapıp mağduriyetimizi gidermeleri gerekiyor.”

Hakan Tanıttıran

“Arasta bölgesinde iki gündür pos cihazları çalışmıyor. Zaten kuzeyin pahalılığı nedeniyle güneyden kuzeye kimse gelip alışveriş yapamıyordu ve noel nedeniyle güneyde her yer kapalı olduğu için oradan buraya alışverişe geliyorlar ancak pos cihazları çalışmadığı için satış yapamıyoruz. Bankamla görüştüm ve bankamdan ‘bizdeki pos cihazları da çalışmıyor’ cevabını aldık. İlkel düzeyde bir sorun yaşıyoruz. Pos cihazları 2G ile çalışıyor. Bütün dünya 5G ile çalışırken biz 2G’ye bile ulaşamıyoruz.”