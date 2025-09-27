Aranan 2 kişi var

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen Pusu Operasyonu kapsamında bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı C.V.J.(E-39) ile KKTC vatandaşı K.T.(E-22) ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek süre alındı. Duruşmada zanlılara uyuşturucuyu almaları için konum atan 2 kişinin arandığı açıklandı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru; operasyonun 24 Eylül 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, operasyon sırasında zanlıların tasarrufunda yaklaşık bir kilogram uyuşturucu madde bulunduğunu, ayrıca zanlı K. T.’nin üzerinde yapılan aramada cüzdanında gizlenmiş 2 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlı K. T.’nin uyuşturucuyu C. V. J.’den aldığını söylediğini, zanlı C. V. J.’nin ise söz konusu maddeyi 2 kişi tarafından kendisine gönderilen konuma K. T. ile birlikte giderek teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine ayrıca aranan 2 şahıs olduğunu ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

