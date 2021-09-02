Güney Kıbrıs’ta ortam gerildi

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Haravgi gazetesi “Larnaka’daki Kıbrıs Türk Arazileri DİSİ Mensuplarına Dağıtılıyor- DİSİ Milletvekilinin Ailesine Finikudes’ten Kıbrıs Türk Arazisi” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki DİSİ’nin bir milletvekilinin ailesinin, Larnaka’ya bağlı Finikudes bölgesinde, muazzam ticari değere sahip bir Kıbrıs Türk taşınmazını elde ettiğinden söz edildiğini yazdı.

Gazete “elde ettiği güvenilir bilgilere” dayanarak, Larnaka’daki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin, ilk aşamada, “Ortaçağ Kalesi” meydanı üzerinde bulunan “Athinon” caddesindeki bir konutun iktidardaki DİSİ partisi milletvekili Nikos Georgiyu’nun ailesinden bir kişiye devredilmesini onayladığını kaydetti.

Nikos Georgiyu’nun eski DİSİ Milletvekili ve Başkan Yardımcısı Yorgos Georgiyu’nun oğlu olduğunu kaydeden gazete, elindeki bilgilere dayanarak, taşınmazın DİSİ partisi şubelerini barındıran bir mağazadan ibaret olduğunu ve bunun aslında yakın zamana kadar DİSİ milletvekili olan Yorgos Georgiyu ile DİSİ milletvekili Nikos Georgiyu’nun ailesinden bir kişiye devredilmesine karar verildiğini belirtti.

Gazete, “elde edinilen bilgilere” göre, başvurunun Larnaka’daki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin Özel Komitesi tarafından incelendiğini ve onaylandığını ancak nihai onayın Kıbrıs Türk Malları Vasiliğine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Başvurunun merkezi düzeyde Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimine iletildiğini ve İçişleri Bakanı’nın önünde bulunduğunu kaydeden gazete, bu taşınmazla ilgili başvurunun normal bir prosedürle toplam 9 başvuru arasından incelendiğini ve onaylandığını yazdı.

Ancak konunun hukuki değil etik olduğunu kaydeden gazete, bahse konu ailenin Finikudes bölgesinde başka Kıbrıs Türk taşınmazlarına da sahip olduğunu kaydetti.

Bu olgularla birlikte, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin söz konusu başvuruyu hangi kriterlerle onayladığını ve diğer 8 başvuruyu hangi kriterlerle reddettiğini yanıtlamaya çağrıldığını kaydeden gazete, gazete tarafından kendisine soru yöneltilen DİSİ milletvekili Nikos Georgiyu’nun, eniştesinin söz konusu taşınmazla ilgili başvuru yaptığından bilgisi olduğunu ancak başvurunun incelenmesi ve sonucu konusunda bilgisi olmadığını söylediğini iletti.

Son 3-4 yıl içerisinde ikinci kez DİSİ mensubu kişilerin ailelerinin Larnaka’daki Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin kararlarından fayda sağladıklarını yazan gazete, gazete tarafından 2018 yılının Ocak ayında ifşa edildiği üzere, Larnaka’da Faneromeni Caddesi’ndeki bir Kıbrıs Türk taşınmazının büyük bir kısmının, skandal prosedürlerle DİSİ’nin Larnaka bölge sekreteri ve belediye meclis üyesi Theologos Manolis’in oğluna ortaokul inşa edilmesi için devredildiğini anımsattı.

Aynı toprak parçasının birkaç yıl önce ise Larnaka Belediyesi tarafından kamu yararına kullanılması için istendiğini ancak başvurunun reddedildiğini kaydeden gazete, İçişleri Bakanlığı’nın izah edilmeyen sebeplerle arazinin DİSİ mensubunun oğluna devredilmesini onayladığını belirtti.

Bunu “skandal” diye nitelendiren gazete, skandalın bakanlık mührüyle de damgalandığını çünkü 25 Temmuz 2021 tarihinde okulun Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından açıldığını ekledi.