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Maliye rutin seyrinde

Maliye Bakanlığı ağustos ayında 645 milyon 722 bin TL ödeme yaptı

Maliye rutin seyrinde
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Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında toplam 645 milyon 722 bin 327 TL 29 kuruş ödeme yapıldığını açıkladı.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiğini kaydetti.
Açıklamada, piyasaya yapılan ödemelerin toplamının 164 milyon 318 bin 200. 86 TL olduğu da belirtildi. 

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021, 10:43
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